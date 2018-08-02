В Польше арестовали украинку за попытку убийства собственного ребенка

Женщине грозит пожизненное заключение

Суд в Люблине (Польша) арестовал 36-летнюю гражданку Украины, Надежду К., за попытку убийства собственного ребенка. Об этом сообщает издание "Польское радио", ссылаясь на прокурора Петра Ситарского из Окружной прокуратуры в Люблине.

Суд арестовал женщину сроком на 3 месяца.

"Основанием для временного ареста является как серьезность наказания, за которое в этом случае грозит пожизненное заключение, так и отсутствие постоянного места жительства в Польше", - рассказал прокурор.

Указано, что украинка вскоре пройдет психиатрическую экспертизу, во время которой эксперты оценят степень ее вменяемости.

Добавим, что за попытку убийства в Польше может угрожать пожизненное заключение. Однако уголовная ответственность может быть и меньше, если окажется, что попытка убийства матерью произошла во время родов под влиянием их прохождения. Тогда женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Также указано, что украинка временно работала на предприятии на законных основаниях, а период трудоустройства должен был закончиться в августе.

Напомним, гражданка Украины 25 июля родила ребенка в туалете на фабрике по переработке фруктов и овощей в Люблинском воеводстве и оставила его в пластиковом контейнере. Ребенка удалось спасти.