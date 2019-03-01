У Польщі арештували чотирьох осіб за організацію незаконної міграції українців

Усіх затриманих арештували на три місяці

В Польше арестовали троих граждан Польши и одного гражданина Украины по подозрению в участии в преступной группе, которая организовывала украинцам незаконное пересечение границы с Польшей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, злоумышленников задержали сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы.

Сообщается, что трем лицам прокурор выдвинул обвинение в управлении, а одному человеку - в участии в организованной преступной группе, которая занималась незаконной миграцией. Всех задержанных по ходатайству прокуратуры арестовали на три месяца.

Среди задержанных есть человек, который работал в Департаменте по вопросам граждан и иностранцев в филиале Люблинского воєводствого управления в городе Замостье.

По словам следствия, иностранцы непосредственно после получения польской визы на основании приобретенных в Польше приглашений ехали в другие страны Европейского Союза – в Чехии, Словакии, Литвы, Латвии и Франции.

Следствие установило, что преступная группа в 2015-2018 годах организовала незаконную миграцию примерно 300 человек и получила в целом за это более 130 тыс. евро. Мошенничество заключалось в регистрации подставными лицами для граждан Украины приглашений в Польшу (что является основанием для получения визы).

Также сообщается, что в расследовании, которое до сих пор велось по этому делу, обвинение в организации незаконной миграции и участия в преступной группе уже предъявлено 13 лицам, а 5 из них также предъявлено обвинение в управлении организованной преступной группой. Подозреваемые - это поляки, украинцы и немцы.

Напомним, за прошлый год Польша отказала во въезде почти 47 тыс. граждан Украины.

РБК-Украина писало, что прокуратура в Люблине (Польша) обвинила гражданина Украины Игоря Л. в отмывании почти 850 тыс. евро.