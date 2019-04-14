У Конгресі США виступили проти розслідування стеження за штабом Трампа

Фото: Джерольд Надлер (REUTERS)

Вільям Барр хоче перевірити чи не було стеження за оточенням Трампа під час виборів у 2016 році

Глава комітету Конгресу США Джеррольд Надлер висловив своє невдоволення з приводу можливого розслідування фактів стеження за особами з оточення президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Надлера, генеральний прокурор США Вільям Барр бездоказово заявляє про намір перевірити, чи не було здійснено порушень під час розслідування у відношенні передвиборчого штабу Трампа та стеження за його оточенням.

"Генпрокурор не навів ніяких доказів, заявивши про шпигунство відносно виборчої кампанії Трампа. Він напевно мав на увазі ордери, видані органами юстиції. Це показує його упередженість і те, що він виступає в даному випадку в якості агента президента, а не в якості генпрокурора Сполучених Штатів", - зазначив Надлер.

Також глава комітету Конгресу звинуватив Барра в тому, що він нібито виключає будь-яку можливість того, що Трамп міг таємно перешкоджати розслідуванню спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у американські вибори.

"Він (Барр - ред.) думає, що це питання є чисто юридичним і президент не може перешкоджати правосуддю. Така теорія досить дика, більшість людей не погодиться з такою постановкою питання", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що співробітники американських правоохоронних органів в 2016 році вели стеження за його виборчою кампанією.