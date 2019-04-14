ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Конгресі США виступили проти розслідування стеження за штабом Трампа

Новини » Політика    14.04.2019 - 18:53
У Конгресі США виступили проти розслідування стеження за штабом Трампа
Фото: Джерольд Надлер (REUTERS)

Вільям Барр хоче перевірити чи не було стеження за оточенням Трампа під час виборів у 2016 році

Глава комітету Конгресу США Джеррольд Надлер висловив своє невдоволення з приводу можливого розслідування фактів стеження за особами з оточення президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Надлера, генеральний прокурор США Вільям Барр бездоказово заявляє про намір перевірити, чи не було здійснено порушень під час розслідування у відношенні передвиборчого штабу Трампа та стеження за його оточенням.

"Генпрокурор не навів ніяких доказів, заявивши про шпигунство відносно виборчої кампанії Трампа. Він напевно мав на увазі ордери, видані органами юстиції. Це показує його упередженість і те, що він виступає в даному випадку в якості агента президента, а не в якості генпрокурора Сполучених Штатів", - зазначив Надлер.

Також глава комітету Конгресу звинуватив Барра в тому, що він нібито виключає будь-яку можливість того, що Трамп міг таємно перешкоджати розслідуванню спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у американські вибори.

"Він (Барр - ред.) думає, що це питання є чисто юридичним і президент не може перешкоджати правосуддю. Така теорія досить дика, більшість людей не погодиться з такою постановкою питання", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що співробітники американських правоохоронних органів в 2016 році вели стеження за його виборчою кампанією

Трамп звинуватив спецслужби США в стеженні за його передвиборним штабом Трамп розкритикував ставлення ЄС до Британії через Brexit
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України розслідуванняКонгресс СШАДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся