В Польше снова призвали Германию передать системы Patriot Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова обратился к Германии с призывом передать Украине системы Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Глава правительства указал, что Варшава рассмотрит предложения о перекидывании ЗРК, если Берлин не захочет их поставлять Киеву.

"Но отметим, что никто не хочет брать технику, которая будет стоять. Поэтому пусть оружие лучше всего служит для защитки украинского неба. Таким образом оно будет защищать и польское небо", - подчеркнул Моравецкий.

Кроме этого, премьер надеется, что удастся организовать весь процесс таким образом, "чтобы западная часть Украины, по крайней мере, имела эту защиту" через современные системы ПРО и ПВО.