В Польше нашли останки около 30 украинцев, убитых в марте 1944 года

Сколько украинцев погибли в Ласкове

По историческим данным, во время массового убийства украинцев в Ласкове 10 марта 1944 погибли более 300 человек. Исследователи из Украины и Польши установили имена 327 жителей села, погибших в этом году. В то же время, отдельные историки называют большее количество жертв - около 350 человек.

Окончательное количество погибших может быть установлено после дальнейших исторических и поисковых исследований.

Поисковые работы производятся по заказу Украинского института национальной памяти. Их обеспечивает коммунальное предприятие "Доля", получившее соответствующее разрешение польской стороны 31 августа 2026 года.

Руководитель КП "Доля" Святослав Шеремета отметил, что предварительные результаты поисков подтверждают свидетельства бывших жителей Ласкова, которым удалось спастись во время событий марта 1944 года.

По его словам, поиски мест захоронений планируют продолжить. Следующим этапом должна стать эксгумация, перезахоронение погибших и честь их памяти.

Украина возобновила поиски в Польше

Поисковые работы проводятся в рамках договоренностей украинско-польской рабочей группы по делам достойных захоронений.

Это уже вторая украинская поисковая экспедиция на территории Польши после продолжительного перерыва. Осенью 2025 года украинские специалисты работали в селе Юречково на основании официального разрешения польских властей.

Предыдущие подобные экспедиции, во время которых были обнаружены человеческие останки, состоялись в 2016 году.

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов отметил важность достойного чествования всех погибших независимо от их происхождения и национальности.