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В Польше сорвали покушение на Зеленского, которое готовил военный пенсионер, - Малюк

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители предотвратили очередную попытку покушения на президента Владимира Зеленского. Его готовил поляк, военный пенсионер.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил журналистам.

Подготовка покушения в Польше

По словам Малюка, россияне десятки лет назад завербовали военного пенсионера из Польши, который свято верил в советскую идею. И Россия его "активизировала". 

"Задача была: физическое устранение президента Зеленского в аэропорту "Жешув". Рассматривалось несколько вариантов. Один из них - это был FPV-дрон, другой - это снайперский комплекс", - рассказал глава СБУ. 

Но попытку покушения сорвали сотрудники СБУ вместе с польскими правоохранителями из Агентства собственной безопасности. 

Малюк обратил внимание, что поляки сработали профессионально. 

Вторая попытка покушения

Малюк также напомнил, что в прошлом году СБУ задержала полковников Управления государственной охраны, которые готовили покушение на Зеленского. Злоумышленники работали на 5-ую службу ФСБ. 

"По их преступному замыслу они подыскивали людей и должны были это (покушение - ред.)  реализовать во время его (президента - ред.) перехода на территории Офиса президента Украины", - уточнил глава СБУ. 

На то время 5-ую службу ФСБ возглавлял генерал-лейтенант Сергей Беседа. После провала российский диктатор Владимир Путин снял его с должности. 

"С нашей стороны, это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года, по сути, с начала войны. Совершили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на президента они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова (начальника ГУР - ред.) и на меня лично", - подчеркнул Малюк. 

Напомним, о разоблачении полковников Управления государственной охраны, которые готовили покушение на президента Владимира Зеленского, стало известно в мае прошлого года.

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