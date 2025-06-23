В Польше сорвали покушение на Зеленского, которое готовил военный пенсионер, - Малюк

Подготовка покушения в Польше

По словам Малюка, россияне десятки лет назад завербовали военного пенсионера из Польши, который свято верил в советскую идею. И Россия его "активизировала".

"Задача была: физическое устранение президента Зеленского в аэропорту "Жешув". Рассматривалось несколько вариантов. Один из них - это был FPV-дрон, другой - это снайперский комплекс", - рассказал глава СБУ.

Но попытку покушения сорвали сотрудники СБУ вместе с польскими правоохранителями из Агентства собственной безопасности.

Малюк обратил внимание, что поляки сработали профессионально.

Вторая попытка покушения

Малюк также напомнил, что в прошлом году СБУ задержала полковников Управления государственной охраны, которые готовили покушение на Зеленского. Злоумышленники работали на 5-ую службу ФСБ.

"По их преступному замыслу они подыскивали людей и должны были это (покушение - ред.) реализовать во время его (президента - ред.) перехода на территории Офиса президента Украины", - уточнил глава СБУ.

На то время 5-ую службу ФСБ возглавлял генерал-лейтенант Сергей Беседа. После провала российский диктатор Владимир Путин снял его с должности.

"С нашей стороны, это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года, по сути, с начала войны. Совершили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на президента они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова (начальника ГУР - ред.) и на меня лично", - подчеркнул Малюк.