У Польщі зірвали замах на Зеленського, який готував військовий пенсіонер, - Малюк

Підготовка замаху в Польщі

За словами Малюка, росіяни десятки років тому завербували військового пенсіонера з Польщі, який свято вірив у радянську ідею. І Росія його "активізувала".

"Завдання було: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту "Жешув". Розглядалося кілька варіантів. Один із них - це був FPV-дрон, інший - це снайперський комплекс", - розповів голова СБУ.

Але спробу замаху зірвали співробітники СБУ разом із польськими правоохоронцями з Агентства власної безпеки.

Малюк звернув увагу, що поляки спрацювали професійно.

Друга спроба замаху

Малюк також нагадав, що минулого року СБУ затримала полковників Управління державної охорони, які готували замах на Зеленського. Зловмисники працювали на 5-ту службу ФСБ.

"За їхнім злочинним задумом вони підшукували людей і мали це (замах - ред.) реалізувати під час його (президента - ред.) переходу на території Офісу президента України", - уточнив голова СБУ.

На той час 5-ту службу ФСБ очолював генерал-лейтенант Сергій Бесєда. Після провалу російський диктатор Володимир Путін зняв його з посади.

"З нашого боку, це була дуже складна робота. Ми займалися нею майже два роки, по суті, з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу. Крім замаху на президента вони збирали інформацію, передавали її, зокрема готували замах на мого колегу Кирила Олексійовича Буданова (начальника ГУР - ред.) і на мене особисто", - наголосив Малюк.