У Польщі зірвали замах на Зеленського, який готував військовий пенсіонер, - Малюк

Українські правоохоронці запобігли черговій спробі замаху на президента Володимира Зеленського. Його готував поляк, військовий пенсіонер.
Як передає РБК-Україна, про це голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив журналістам.
За словами Малюка, росіяни десятки років тому завербували військового пенсіонера з Польщі, який свято вірив у радянську ідею. І Росія його "активізувала".
"Завдання було: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту "Жешув". Розглядалося кілька варіантів. Один із них - це був FPV-дрон, інший - це снайперський комплекс", - розповів голова СБУ.
Але спробу замаху зірвали співробітники СБУ разом із польськими правоохоронцями з Агентства власної безпеки.
Малюк звернув увагу, що поляки спрацювали професійно.
Малюк також нагадав, що минулого року СБУ затримала полковників Управління державної охорони, які готували замах на Зеленського. Зловмисники працювали на 5-ту службу ФСБ.
"За їхнім злочинним задумом вони підшукували людей і мали це (замах - ред.) реалізувати під час його (президента - ред.) переходу на території Офісу президента України", - уточнив голова СБУ.
На той час 5-ту службу ФСБ очолював генерал-лейтенант Сергій Бесєда. Після провалу російський диктатор Володимир Путін зняв його з посади.
"З нашого боку, це була дуже складна робота. Ми займалися нею майже два роки, по суті, з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу. Крім замаху на президента вони збирали інформацію, передавали її, зокрема готували замах на мого колегу Кирила Олексійовича Буданова (начальника ГУР - ред.) і на мене особисто", - наголосив Малюк.
Нагадаємо, про викриття полковників Управління державної охорони, які готували замах на президента Володимира Зеленського, стало відомо в травні минулого року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.