В Польше задержали подозреваемую в нападении на украинских детей

Польские правоохранители предъявили обвинение 46-летней женщине, задержанной по делу о нападении на двоих украинских детей в Быдгоще.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Быдгоща.
По данным полиции, женщине инкриминируют оскорбление на национальной почве, нарушение физической неприкосновенности несовершеннолетнего и повреждение имущества.
Задержанную доставят в районную прокуратуру, где состоятся дальнейшие процессуальные действия.
В то же время, 34-летний мужчина, которого также задерживали в рамках этого дела, уже допрошен. Пока он имеет статус свидетеля.
Напомним, инцидент произошел 14 августа в парке возле железнодорожного вокзала в Быдгоще. Двое взрослых, мужчина и женщина, конфликтовали с 14-летней украинкой и ее 12-летним братом.
По предварительным данным, причиной агрессии стал украинский язык, на котором дети общались между собой.
Нападающие, гулявшие с собакой, оскорбляли детей нецензурной бранью, угрожали им из-за национальной принадлежности и применили физическую силу.
Инцидент получил широкую огласку в Польше. На него также отреагировал премьер-министр страны Дональд Туск. Он осудил нападение на детей и заявил, что подобное поведение недопустимо.