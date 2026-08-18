В Польше задержали подозреваемую в нападении на украинских детей

По данным полиции, женщине инкриминируют оскорбление на национальной почве, нарушение физической неприкосновенности несовершеннолетнего и повреждение имущества.

Задержанную доставят в районную прокуратуру, где состоятся дальнейшие процессуальные действия.

В то же время, 34-летний мужчина, которого также задерживали в рамках этого дела, уже допрошен. Пока он имеет статус свидетеля.

Что произошло в Быдгоще

Напомним, инцидент произошел 14 августа в парке возле железнодорожного вокзала в Быдгоще. Двое взрослых, мужчина и женщина, конфликтовали с 14-летней украинкой и ее 12-летним братом.

По предварительным данным, причиной агрессии стал украинский язык, на котором дети общались между собой.