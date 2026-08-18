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В Польше задержали подозреваемую в нападении на украинских детей

18:34 18.08.2026 Вт
1 мин
Именно язык, на котором говорили дети, стал причиной конфликта в польском городе.
aimg Мария Науменко
Фото: полиция Польши (Getty Images)

Польские правоохранители предъявили обвинение 46-летней женщине, задержанной по делу о нападении на двоих украинских детей в Быдгоще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Быдгоща.

По данным полиции, женщине инкриминируют оскорбление на национальной почве, нарушение физической неприкосновенности несовершеннолетнего и повреждение имущества.

Задержанную доставят в районную прокуратуру, где состоятся дальнейшие процессуальные действия.

В то же время, 34-летний мужчина, которого также задерживали в рамках этого дела, уже допрошен. Пока он имеет статус свидетеля.

Что произошло в Быдгоще

Напомним, инцидент произошел 14 августа в парке возле железнодорожного вокзала в Быдгоще. Двое взрослых, мужчина и женщина, конфликтовали с 14-летней украинкой и ее 12-летним братом.

По предварительным данным, причиной агрессии стал украинский язык, на котором дети общались между собой.

Нападающие, гулявшие с собакой, оскорбляли детей нецензурной бранью, угрожали им из-за национальной принадлежности и применили физическую силу.

Инцидент получил широкую огласку в Польше. На него также отреагировал премьер-министр страны Дональд Туск. Он осудил нападение на детей и заявил, что подобное поведение недопустимо.

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