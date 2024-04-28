В Польше заявили, что не удивились бы нападению России, и объяснили причину
Нападение России не стало бы неожиданностью для Польши, поскольку россияне много раз это делали в польской истории.
Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет нашей истории. Поэтому мы совсем не удивимся. Россия тогда бы проиграла, потому что мы, как Запад, намного мощнее России. Сегодня Украина не борется в одиночку. В отличие от того, что часто случалось в прошлом, мы не будем бороться в одиночку", - заявил Сикорский.
По словам польского министра, сегодня у Польши есть выбор: либо побеждена российская армия за пределами Украины, либо победная российская армия на границе.
"И тогда Путин сделает то, что Гитлер сделал с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их, чтобы продолжать. Лучше остановить Путина в Украине, в 500-700 километрах к востоку отсюда", - пояснил он.
Заявления Польши о войне с РФ
Это не первое заявление польских официальных лиц об угрозе России. К примеру, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Россия может восстановить свой военный потенциал уже к 2026 году, после чего Москва может напасть на НАТО.
В то же время польский министр Сикорский уверял, что война с НАТО завершится поражением для России. Но, по словам главы МИД Польши, Североатлантический альянс все равно должен ужесточить свою оборону.
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