У Польщі заявили, що не здивувалися б нападу Росії, і пояснили причину

Напад Росії не став би несподіванкою для Польщі, оскільки росіяни багато разів це робили в польській історії.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми зовсім не здивуємося. Росія тоді б програла, тому що ми, як Захід, набагато потужніші за Росію. Сьогодні Україна не бореться наодинці. На відміну від того, що часто траплялося в минулому, ми не будемо боротися наодинці", - заявив Сікорський.

За словами польського міністра, сьогодні у Польщі є вибір: або переможена російська армія за межами України, або переможна російська армія на кордоні.

"І тоді Путін зробить те, що Гітлер зробив з Чехословаччиною: він візьме промисловість і людей в Україні і мобілізує їх, щоб продовжувати. Краще зупинити Путіна в Україні, за 500-700 кілометрів на схід звідси", - пояснив він.