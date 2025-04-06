В Польше заявили, что ситуация на границе с Беларусью обострилась

Польский министр отметил, что мигранты бросают камни, ветки, а также используют болгарки, пытаясь прорваться через барьер. По его словам, в ночь с пятницы на субботу было зафиксировано сотни попыток нелегально попасть в Польшу.

Косиняк-Камыш считает, что активизация таких действий "направлена на то, чтобы ослабить Европу и Польшу".

"Это направлено на атаку на Польшу, а не на попытки найти убежище. Это, наверное, уже, надеюсь, всем понятно, и нельзя помогать в такой процедуре...в незаконном пересечении государственной границы. Это нарушение закона, пересечение границы нелегальным способом", - отметил глава Минобороны Польши.