В Польше заявили о подготовке покушения на Туска и главу Минобороны

Полиция Польши получила информацию о возможной подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая подтвердила, что ведомство получило информацию о возможной подготовке покушения.
По ее словам, министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский и министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк поручили принять необходимые меры после поступления сигнала в полицию.
"В связи с поступившей в полицию информацией касается возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, министры поручили принять меры по этому делу", - заявила Галецкая.
По словам спикера, встреча представителей силовых структур запланирована на воскресенье, 11 октября, в 11:00. Она должна пройти в Антитеррористическом центре Агентства внутренней безопасности Польши (АБВ).
Во встрече примут участие представители полиции, Службы охраны государства и сотрудники АБВ. Именно эти структуры должны обсудить полученную информацию и меры реагирования.
Напомним, Россия ведет гибридную войну против европейских стран, в частности Польши, пытаясь дестабилизировать ситуацию и усилить давление на государства, которые поддерживают Украину.
В сентябре Дональд Туск предупреждал, что в ближайшие недели и месяцы могут стать периодом активных действий России. Он также не исключал, что эскалация со стороны РФ может распространиться на польскую территорию.
О риске новых гибридных атак предупреждал и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. По его словам, Вильнюс и союзники располагают одинаковой разведывательной информацией о возможных операциях России в Европе. В частности, речь идет о сценарии "под чужим флагом".