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В Польше заявили о подготовке покушения на Туска и главу Минобороны

12:51 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)

Полиция Польши получила информацию о возможной подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая подтвердила, что ведомство получило информацию о возможной подготовке покушения.

По ее словам, министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский и министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк поручили принять необходимые меры после поступления сигнала в полицию.

"В связи с поступившей в полицию информацией касается возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, министры поручили принять меры по этому делу", - заявила Галецкая.

По словам спикера, встреча представителей силовых структур запланирована на воскресенье, 11 октября, в 11:00. Она должна пройти в Антитеррористическом центре Агентства внутренней безопасности Польши (АБВ).

Во встрече примут участие представители полиции, Службы охраны государства и сотрудники АБВ. Именно эти структуры должны обсудить полученную информацию и меры реагирования.

Напомним, Россия ведет гибридную войну против европейских стран, в частности Польши, пытаясь дестабилизировать ситуацию и усилить давление на государства, которые поддерживают Украину.

В сентябре Дональд Туск предупреждал, что в ближайшие недели и месяцы могут стать периодом активных действий России. Он также не исключал, что эскалация со стороны РФ может распространиться на польскую территорию.

О риске новых гибридных атак предупреждал и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. По его словам, Вильнюс и союзники располагают одинаковой разведывательной информацией о возможных операциях России в Европе. В частности, речь идет о сценарии "под чужим флагом".

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