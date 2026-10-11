В Польше заявили о подготовке покушения на Туска и главу Минобороны

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая подтвердила, что ведомство получило информацию о возможной подготовке покушения.

По ее словам, министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский и министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк поручили принять необходимые меры после поступления сигнала в полицию.

"В связи с поступившей в полицию информацией касается возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, министры поручили принять меры по этому делу", - заявила Галецкая.

По словам спикера, встреча представителей силовых структур запланирована на воскресенье, 11 октября, в 11:00. Она должна пройти в Антитеррористическом центре Агентства внутренней безопасности Польши (АБВ).

Во встрече примут участие представители полиции, Службы охраны государства и сотрудники АБВ. Именно эти структуры должны обсудить полученную информацию и меры реагирования.