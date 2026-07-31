В Польше заявили о признаках истощения запасов ракет РФ: что показал анализ Х-101

Польские эксперты, в том числе специалисты Военной жандармерии, продолжают исследовать обломки российской крылатой ракеты Х-101, которая была обнаружена после нарушения воздушного пространства Польши.

По его словам, анализ фрагментов позволяет получить все больше информации о происхождении и времени производства ракеты.

Что показало исследование

Как сообщил Косиняк-Камыш, специалисты установили, что ракета была изготовлена во втором квартале 2026 года на предприятии, расположенном недалеко от Москвы.

По оценке польского чиновника, это может свидетельствовать о том, что Россия применяет для ударов по Украине вооружение, произведенное незадолго до его использования.

О чем это может свидетельствовать

По мнению вице-премьера Польши, полученные данные подтверждают оценки о постепенном истощении российских запасов высокоточного вооружения.

"Ракета была построена во втором квартале этого года на заводе недалеко от Москвы. Это означает, что Россия использует для обстрела Украины ракеты, произведенные совсем недавно. Это подтверждает информацию, что российские военные запасы истощились", - отметил Косиняк-Камыш.

Он также подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины остается важной, поскольку, по его мнению, она способствует приближению окончания войны и напрямую влияет на безопасность европейских государств.

Предыстория

В ночь на 30 июля российская крылатая ракета Х-101 во время массированной атаки по Украине пересекла воздушное пространство Польши.

После обнаружения ее фрагментов польские специалисты начали их детальное исследование.

По данным властей страны, экспертиза продолжается и позволяет установить новые обстоятельства, связанные с производством и применением российского вооружения.