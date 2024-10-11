В Польше заявили о приближении к созданию трибунала для РФ

В пятницу в Люксембурге министр юстиции Польши Адам Боднар заявил, что международный трибунал по расследованию преступлений российской агрессии против Украины должен быть создан в ближайшее время.

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины будет заниматься только этим вопросом, то есть расследовать, кто принимал решение о самой агрессивной войне, кто ею руководил и кто принимал решение о нападении на Украину.

Министр подчеркнул, что международное сообщество приближается к созданию этого института, который бы функционировал в рамках Совета Европы. Он подчеркнул, что Украина тоже хочет этого.

"Что с того, что кто-то будет судить командира, который отдавал позорные приказы в Буче или Мариуполе, если не будут судимы люди, ответственные за решение о начале войны, такие как (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин или (бывший министр обороны России Сергей, - ред.) Шойгу?" - сказал Боднар.