В Польше задержали известного ученого из России, который проводил незаконные раскопки в Крыму

Детали задержания

По данным СМИ, речь идет о задержании руководителя отдела древней археологии российского Эрмитажа Александра Б.

Он направлялся транзитом через Варшаву из Нидерландов в Сербию, когда его задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности.

Российскую сторону проинформировали о задержании, а запланированные лекции ученого в Москве уже отменили.

В чем обвиняют

Российского ученого обвиняют в уничтожении объектов крымского культурного наследия. Убытки оценивают в более чем 200 миллионов гривен. В розыске россиянин находится с ноября этого года.

Он был одним из руководителей поисковых групп в оккупированном Крыму и вместе с командой без разрешений проводил раскопки на объекте "Древний город Мирмекий" в Керчи.

По данным украинских следователей, в результате этих действий произошло частичное разрушение объекта культурного наследия.

После задержания россиянина допросили, но он отказался давать показания. Суд в Варшаве по представлению прокуратуры избрал ему временный арест на 40 дней.

Сейчас ожидается, что Украина направит официальный запрос на экстрадицию, после чего суд рассмотрит основания для передачи подозреваемого в Украину. За преступление, в котором подозревают Александра Б., предусмотрено наказание от одного до 10 лет лишения свободы.