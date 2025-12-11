В Польше задержали известного ученого из России, который проводил незаконные раскопки в Крыму

В Польше задержали известного российского ученого и высокопоставленного представителя Эрмитажа Александра Б. Его разыскивает Украина за незаконные археологические раскопки в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF FM.
По данным СМИ, речь идет о задержании руководителя отдела древней археологии российского Эрмитажа Александра Б.
Он направлялся транзитом через Варшаву из Нидерландов в Сербию, когда его задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности.
Российскую сторону проинформировали о задержании, а запланированные лекции ученого в Москве уже отменили.
Российского ученого обвиняют в уничтожении объектов крымского культурного наследия. Убытки оценивают в более чем 200 миллионов гривен. В розыске россиянин находится с ноября этого года.
Он был одним из руководителей поисковых групп в оккупированном Крыму и вместе с командой без разрешений проводил раскопки на объекте "Древний город Мирмекий" в Керчи.
По данным украинских следователей, в результате этих действий произошло частичное разрушение объекта культурного наследия.
После задержания россиянина допросили, но он отказался давать показания. Суд в Варшаве по представлению прокуратуры избрал ему временный арест на 40 дней.
Сейчас ожидается, что Украина направит официальный запрос на экстрадицию, после чего суд рассмотрит основания для передачи подозреваемого в Украину. За преступление, в котором подозревают Александра Б., предусмотрено наказание от одного до 10 лет лишения свободы.
Украина неоднократно подчеркивает, что с начала оккупации в 2014 году Крым превратился в территорию систематического разграбления Россией исторического и культурного наследия.
Правоохранительные органы собрали доказательства таких действий: речь идет о гражданине РФ, который во временно оккупированном Крыму незаконно занимался изъятием и продажей украинских культурных ценностей.
По оценкам экспертов, убытки от его деятельности превышают 200 млн гривен.
Также правоохранители установили, что группа российских археологов под руководством заведующего отделом археологии московского музея проводит незаконные раскопки на территории "Древнего города Пантикапей" в Керчи. Полиция объявила подозрение организатору раскопок.