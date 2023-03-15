В Польше задержали шесть агентов РФ, готовивших диверсии на железной дороге, - СМИ

Польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести подготовку диверсионной деятельности в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Сотрудники Агентства внутренней безопасности по этому делу задержали 6 человек, а в связи с деятельностью сети на железнодорожных путях и объектах критической инфраструктуры страны введен режим повышенной готовности.
"Шесть человек, задержанных Службой внутренней безопасности, - иностранцы, которые должны были работать на российские спецслужбы", - говорится в материале.
Агенты задержали их в связи с обнаружением на важных маршрутах и железнодорожных узлах скрытых камер, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть. В основном речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в частности, в районе аэропорта Ясенка под Жешувом. Это основополагающий пункт перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины.
В связи с этим сотрудники спецслужб и полиции приведены в состояние повышенной готовности. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности стратегически важных железнодорожных путей в Польше, также усилена охрана ключевых объектов критической инфраструктуры.
Напомним, что российские спецслужбы планируют дестабилизировать ситуацию в Молдове. РФ причастна к организации массовых протестов в Кишиневе против власти, в том числе и сегодняшнего митинга, организованного партией "Шор".
Россия считала, что ее агентурная сеть в Украине эффективно сработает, и они все держат под контролем. Однако сеть начала разрушаться еще до войны.
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