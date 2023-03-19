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В Польше задержаны четыре украинца за перевозку нелегалов

Фото: в Польше задержаны четыре украинца (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

За прошедшие сутки с территории Беларуси в Польшу незаконно пыталось попасть 90 человек. Среди них 4 украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную службу Польши.

"В Польшу пытались незаконно попасть из Белоруссии", - сообщили пограничники.

На пограничном пункте Беловежска был задержан 31 человек из Афганистана, Сирии, Ирака.

Кроме того, польские пограничники задержали 4 украинцев, пытавшихся перевезти нелегалов.

Напомним, сегодня ГНСУ задержала уклонявшихся, которые хотели бежать в Румынию, "вооружившись" гидрокостюмами.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье пограничники задержали группу уклонян , которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами.

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