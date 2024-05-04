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В Польше заинтриговали заявлением об отправке войск в Украину

Польша, Суббота 04 мая 2024 18:29
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В Польше заинтриговали заявлением об отправке войск в Украину Фото: Польша заинтриговала заявлением об отправке войск в Украину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российского диктатора Владимира Путина стоит поставить в такую ситуацию, когда он не будет знать, чего ждать от Европы.

Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он ничего не исключает, когда речь идет о присутствии западных войск в Украине, Сикорский оценил, что правильно поставить Путина в ситуацию, когда он не уверен, что Запад будет делать, вместо того, чтобы заранее исключать определенные варианты развития событий.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Польша возможность отправки своих войск, он сказал, что Минобороны не будет раскрывать карты.

"Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть диктатор Путин думает о том, что мы будем делать. Мы тратим на оборону наибольшую часть нашего ВВП в НАТО - 4 процента, и мы можем потратить больше в следующем году", - подчеркнул Сикорский.

Заявление Макрона

Напомним, от зимы этого года на дипломатической арене обсуждают слова французского президента Эммануэля Макрона, который заявил, что Франция не исключает возможность отправки своих войск в Украину.

Однако украинский президент Владимир Зеленский объяснил, что не слышал таких заявлений от Макрона напрямую и озвучил возможный вариант привлечения западных войск к защите Украины.

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