ua ru
Пн, 25 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Польщі трагічно загинула дитина з України

Новость на русском →
Польща, Понеділок 25 липня 2022 11:30
У Польщі трагічно загинула дитина з України Фото: У Польщі загинув 6-річний хлопчик з України (radioszczecin.pl)
Автор: РБК-Україна

У польському місті Щава Малопольського воєводства трагічно загинув 6-річний хлопчик з України. Дитина випала з балкона пансіонату та розбилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання InPoland.

Трагедія сталася у суботу, 23 липня, близько 15:30.

"Шестирічний хлопчик, громадянин України, випав з балкона другого поверху будівлі та впав на тверду поверхню", - розповів Бартош Іздебський з Головного управління поліції в Кракові.

Очевидці одразу викликали Польську медичну авіарятувальну службу та лікарів. Ті боролися за життя дитини, але так не ізмогли врятувати її.

Смерть хлопчика констатували ще до прибуття гелікоптера. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі. На місці працювали прокурор, слідчо-оперативна група та криміналіст.

Нагадаємо, на початку червня у Нацпольську Мазовецького воєводства невідомі чоловіки напали на двох українок з ножем, в результаті одна з жінок загинула.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
NEWS
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
DAILY
Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні