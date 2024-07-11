В Польше уже тысячи желающих вступить в Украинский легион, - Сикорский

"В Польше мы начинаем готовить первую украинскую бригаду добровольцев. У нас проживает до 1 миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия. Интересно, что многие из них действительно хотят служить и приносить пользу своим соотечественникам, но они говорят: мы не хотим, чтобы нас отправляли воевать без надлежащей подготовки и снаряжения", - заявил он.

Министр отметил, что польская сторона обеспечит добровольцев обучением и снаряжением, а затем эти люди будут отправлены в Украину с правом возвращения в Польшу после ротации.

"Если бы так поступила каждая европейская страна, в Украине было бы несколько бригад", - признал Сикорский.