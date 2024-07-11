RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше уже тысячи желающих вступить в Украинский легион, - Сикорский

Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Польше идет набор в новообразованный Украинский легион - украинское добровольческое военное подразделение. Несколько тысяч человек уже заявили о своем желании вступить в это подразделение.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.

"В Польше мы начинаем готовить первую украинскую бригаду добровольцев. У нас проживает до 1 миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия. Интересно, что многие из них действительно хотят служить и приносить пользу своим соотечественникам, но они говорят: мы не хотим, чтобы нас отправляли воевать без надлежащей подготовки и снаряжения", - заявил он. 

Министр отметил, что польская сторона обеспечит добровольцев обучением и снаряжением, а затем эти люди будут отправлены в Украину с правом возвращения в Польшу после ротации.

"Если бы так поступила каждая европейская страна, в Украине было бы несколько бригад", - признал Сикорский. 

Украинский легион в Польше

8 июля Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Соглашение предусматривает ряд важных мер, направленных на повышение обороноспособности обеих стран.

В частности, Польша продолжит подготовку украинских военных на своей территории. Также будет создан легион добровольцев из числа украинцев, которые находятся в странах ЕС. Добровольцы смогут подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВСУВойна России против УкраиныВойна в Украине