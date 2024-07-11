У Польщі вже тисячі охочих вступити до Українського легіону, - Сікорський

"У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду добровольців. У нас проживає до 1 мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі. Цікаво, що багато хто з них справді хоче служити і приносити користь своїм співвітчизникам, але вони кажуть: ми не хочемо, щоб нас відправляли воювати без належної підготовки та спорядження", - заявив він.

Міністр зазначив, що польська сторона забезпечить добровольців навчанням і спорядженням, а потім ці люди будуть відправлені в Україну з правом повернення до Польщі після ротації.

"Якби так вчинила кожна європейська країна, в Україні було б кілька бригад", - визнав Сікорський.