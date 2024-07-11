У Польщі вже тисячі охочих вступити до Українського легіону, - Сікорський

У Польщі триває набір до новоствореного Українського легіону - українського добровольчого військового підрозділу. Кілька тисяч людей уже заявили про своє бажання вступити до цього підрозділу.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.
"У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду добровольців. У нас проживає до 1 мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі. Цікаво, що багато хто з них справді хоче служити і приносити користь своїм співвітчизникам, але вони кажуть: ми не хочемо, щоб нас відправляли воювати без належної підготовки та спорядження", - заявив він.
Міністр зазначив, що польська сторона забезпечить добровольців навчанням і спорядженням, а потім ці люди будуть відправлені в Україну з правом повернення до Польщі після ротації.
"Якби так вчинила кожна європейська країна, в Україні було б кілька бригад", - визнав Сікорський.
8 липня Україна та Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Угода передбачає низку важливих заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності обох країн.
Зокрема, Польща продовжить підготовку українських військових на своїй території. Також буде створено легіон добровольців з-поміж українців, які перебувають у країнах ЄС. Добровольці зможуть підписати контракт зі Збройними силами України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.