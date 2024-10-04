ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Рынок табака и алкоголя без контрабанды". В Украине готовят запуск системы еАкциз, - Федоров

Киев, Пятница 04 октября 2024 15:41
UA EN RU
"Рынок табака и алкоголя без контрабанды". В Украине готовят запуск системы еАкциз, - Федоров Иллюстративное фото: в Украине введут электронную акцизную марку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине заработает система еАкциз для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака. Правительство утвердило документы о порядке ее функционирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Приближаем запуск цифрового продукта по борьбе с теневым рынком алкоголя и табака. Кабмин принял нормативно-правовые акты о порядке функционирования системы еАкциз", - рассказал Федоров.

По его словам, документы, которое утвердило правительство, будут регулировать использование еАкциза бизнесом, госорганами и гражданами. Это важный шаг для запуска.

Министр обратил внимание, что убытки от контрабанды колоссальные - только за 2023 год государство потеряло более 30 миллиардов.

Федоров объяснил, что при помощи еАкциза украинцы смогут проверять легальность продукта через "Дію", поскольку на каждом официальном продукте будет электронный акциз с уникальным кодом.

"Бизнес будет получать акцизные марки без бюрократии и визитов в налоговую службу, быстро и прозрачно", - добавил он.

В чем суть еАкциза

Стоит заметить, что еАкциз - это электронная акцизная марка. Реализация проекта предусматривает:

  • замену бумажной марки акцизного налога на электронную;
  • генерацию уникальных марок с кодом, что исключит возможность подделки;
  • возможность отслеживания движения алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;
  • возможность для граждан самостоятельно при помощи своих гаджетов, с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и отправлять жалобу в случае нарушений.

Более детально о еАкцизе - в колонке Федорова для РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Мінцифра Дия
NEWS
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России