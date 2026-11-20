По его словам, российские ракеты упали в Новом Липовце и Руднике над Сяном, а дрон - в Молодичи.

"Эта атака Российской Федерации на украинскую территорию, которая затронула Польшу, была одной из самых больших с начала полномасштабной войны в Украине", - сказал Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны также сообщил, что в результате падения российских объектов в Польше никто не пострадал.

"Мы также не получали никаких сообщений о повреждениях критической инфраструктуры. Мы не наблюдали никаких повреждений инфраструктуры. Произошло нарушение польского воздушного пространства и вторжение объектов Российской Федерации", - добавил он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что дата этой атаки не случайна.

"Мы имеем дело с очередной провокацией со стороны России. Дата, по моему мнению, не случайна. Сегодня "Коалиция желающих" проводит обучение. Около десятка стран находятся вблизи мест, где действовали наши воздушные силы", - отметил министр.

Присутствовавший на конференции польский генерал Иренеуш Новак добавил, что Польша столкнулись с 11 объектами, представлявшими прямую угрозу вторжения в польское воздушное пространство, три из которых его нарушили.