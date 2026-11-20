За його словами, російські ракети впали у Новому Липовці та Руднику-над-Сяном, а дрон - у Молодичі.

"Ця атака Російської Федерації на українську територію, яка торкнулася Польщі, була однією із найбільших з початку повномасштабної війни в Україні", - сказав Косиняк-Камиш.

Глава Міноборони також повідомив, що внаслідок падіння російських об'єктів у Польщі ніхто не постраждав .

"Ми також не отримували жодних повідомлень про пошкодження критичної інфраструктури. Ми не спостерігали жодних пошкоджень інфраструктури. Сталося порушення польського повітряного простору та вторгнення об'єктів Російської Федерації", - додав він.

Косиняк-Камиш наголосив, що дата цієї атаки не є випадковою.

"Ми маємо справу з черговою провокацією з боку Росії. Дата, на мою думку, не випадкова. Сьогодні "Коаліція охочих" проводить навчання. Близько десятка країн знаходяться поблизу місць, де діяли наші повітряні сили", - зазначив міністр.

Польський генерал Іренеуш Новак, який був присутній на конференції, додав, що Польща зіткнулися з 11 об'єктами, які становили пряму загрозу вторгнення у польський повітряний простір, три з яких його порушили.