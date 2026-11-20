В Польше рухнули две российские ракеты X-101 и реактивный "Шахед", - министр обороны
Во время массированной атаки России на Украину в пятницу, 20 ноября, на польской территории зафиксировали падение трех российских объектов: двух ракет Х-101 и реактивного беспилотника.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF24.
По его словам, российские ракеты упали в Новом Липовце и Руднике над Сяном, а дрон - в Молодичи.
"Эта атака Российской Федерации на украинскую территорию, которая затронула Польшу, была одной из самых больших с начала полномасштабной войны в Украине", - сказал Косиняк-Камыш.
Глава Минобороны также сообщил, что в результате падения российских объектов в Польше никто не пострадал.
"Мы также не получали никаких сообщений о повреждениях критической инфраструктуры. Мы не наблюдали никаких повреждений инфраструктуры. Произошло нарушение польского воздушного пространства и вторжение объектов Российской Федерации", - добавил он.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что дата этой атаки не случайна.
"Мы имеем дело с очередной провокацией со стороны России. Дата, по моему мнению, не случайна. Сегодня "Коалиция желающих" проводит обучение. Около десятка стран находятся вблизи мест, где действовали наши воздушные силы", - отметил министр.
Присутствовавший на конференции польский генерал Иренеуш Новак добавил, что Польша столкнулись с 11 объектами, представлявшими прямую угрозу вторжения в польское воздушное пространство, три из которых его нарушили.
Напомним, утром 20 ноября в районе польского населенного пункта Хмелек раздался мощный взрыв. В воздушное пространство страны, по всей вероятности, залетела российская ракета во время массированной атаки на Украину.
Несколько раз ночью и утром Правительственный центр безопасности Польши (RCB) рассылал предупреждения жителям отдельных уездов Люблинского и Подкарпатского воеводств через российскую воздушную атаку на Украину.