У Польщі впали дві російські ракети X-101 та реактивний "Шахед", - міністр оборони
Під час масованої атаки Росії на Україні у п'ятницю, 20 листопада, на польській території зафіксували падіння трьох російських об'єктів: двох ракет Х-101 та реактивного безпілотника.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на пресконференції заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24.
За його словами, російські ракети впали у Новому Липовці та Руднику-над-Сяном, а дрон - у Молодичі.
"Ця атака Російської Федерації на українську територію, яка торкнулася Польщі, була однією із найбільших з початку повномасштабної війни в Україні", - сказав Косиняк-Камиш.
Глава Міноборони також повідомив, що внаслідок падіння російських об'єктів у Польщі ніхто не постраждав .
"Ми також не отримували жодних повідомлень про пошкодження критичної інфраструктури. Ми не спостерігали жодних пошкоджень інфраструктури. Сталося порушення польського повітряного простору та вторгнення об'єктів Російської Федерації", - додав він.
Косиняк-Камиш наголосив, що дата цієї атаки не є випадковою.
"Ми маємо справу з черговою провокацією з боку Росії. Дата, на мою думку, не випадкова. Сьогодні "Коаліція охочих" проводить навчання. Близько десятка країн знаходяться поблизу місць, де діяли наші повітряні сили", - зазначив міністр.
Польський генерал Іренеуш Новак, який був присутній на конференції, додав, що Польща зіткнулися з 11 об'єктами, які становили пряму загрозу вторгнення у польський повітряний простір, три з яких його порушили.
Нагадаємо, вранці 20 листопада у районі польського населеного пункту Хмелек пролунав потужний вибух. У повітряний простір країни, ймовірно, залетіла російська ракета під час масованої атаки на Україну.
Кілька разів упродовж ночі та ранку Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) розсилав попередження мешканцям окремих повітів Люблінського та Підкарпатського воєводств через російську повітряну атаку на Україну.