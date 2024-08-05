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В Польше не хватает работников из-за сокращения миграции украинцев

Фото: в Польше не хватает работников из-за сокращения миграции украинцев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за сокращения миграции украинцев польские компании все чаще сталкиваются с проблемами при найме сотрудников, а количество вакансий только увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Как сообщается, особенно острая проблема наблюдается в строительных и производственных компаниях, а также транспорте и логистике, где работает много мигрантов.

Экономисты считают, что ситуация может еще ухудшиться, потому что "потенциал иммиграции из стран с похожим культурным прошлым (например, Украины и Беларуси) постепенно исчерпывается, и правительство может усилить миграционную политику, что повлияет на приток рабочей силы из более отдаленных стран".

К тому же, демографическая ситуация в Польше также способствует увеличению дефицита рабочей силы.

Украинцы в Польше

Напомним, с 1 июля в Польше изменились условия предоставления помощи беженцам из Украины. Соответствующие изменения президент Анджей Дуда подписал в июне. Подробнее об изменениях - в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что в Польше опасаются оттока украинских работников мужского пола из-за мобилизации в Украине.

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