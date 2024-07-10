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Польша обеспокоена возможным оттоком украинцев из-за мобилизации, - Business Insider

Среда 10 июля 2024 23:50
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Польша обеспокоена возможным оттоком украинцев из-за мобилизации, - Business Insider Фото: украинские строители (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Польше опасаются оттока украинских работников мужского пола из-за мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Как отмечается, в публичном пространстве есть информация о возможных массовых выездах украинцев из Польши. Этот сценарий связан с законом о мобилизации, который вступил в силу 18 мая.

В частности, если военнообязанные находящиеся за рубежом украинцы (например в Польше) не обновят свои данные до 17 июля, им будет ограничен доступ к консульским услугам.

Таким образом, люди, чьи паспорта имеют короткий срок действия, лишатся возможности путешествовать и работать по истечению срока действия действующих документов, позволяющих легализовать работу и пребывание за границей.

"Смотря на сегодняшний закон, ограниченный доступ к консульским услугам будет означать необходимость покинуть Польшу. Если мы как страна будем действовать радикально по отношению к таким людям, они начнут переезжать в менее репрессивные страны Западной Европы", - отметил Гжегож Кулиш, эксперт рынка труда BBC и председатель правления Weegree Группа.

По данным ZUS, на страховом учете на конец марта 2024 находились 760 200 украинцев, из них 52% - мужчины. Большинство из них работают в строительной отрасли, промышленности, логистике, сельском хозяйстве, торговле.

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