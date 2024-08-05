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У Польщі не вистачає працівників через скорочення міграції українців

Фото: у Польщі не вистачає працівників через скорочення міграції українців (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через скорочення міграції українців польські компанії все частіше стикаються з проблемами при наймі співробітників, а кількість вакансій тільки збільшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Як повідомляється, особливо гостра проблема спостерігається у будівельних та виробничих компаніях, а також транспорті та логістиці, де працює багато мігрантів.

Економісти вважають, що ситуація може ще погіршитися, тому що “потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулим (наприклад, України та Білорусі) поступово вичерпується, і уряд може посилити міграційну політику, що вплине на приплив робочої сили з більш віддалених країн”.

До того ж демографічна ситуація у Польщі також сприяє збільшенню дефіциту робочої сили.

Українці в Польщі

Нагадаємо, з 1 липня у Польщі змінилися умови надання допомоги біженцям з України. Відповідні зміни президент Анджей Дуда підписав у червні. Детальніше про зміни - у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що у Польщі побоюються відтоку українських працівників чоловічої статі через мобілізацію в Україні.

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