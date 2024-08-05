В Польше не хватает работников из-за сокращения миграции украинцев

Из-за сокращения миграции украинцев польские компании все чаще сталкиваются с проблемами при найме сотрудников, а количество вакансий только увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Как сообщается, особенно острая проблема наблюдается в строительных и производственных компаниях, а также транспорте и логистике, где работает много мигрантов.

Экономисты считают, что ситуация может еще ухудшиться, потому что "потенциал иммиграции из стран с похожим культурным прошлым (например, Украины и Беларуси) постепенно исчерпывается, и правительство может усилить миграционную политику, что повлияет на приток рабочей силы из более отдаленных стран".

К тому же, демографическая ситуация в Польше также способствует увеличению дефицита рабочей силы.