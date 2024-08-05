ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі не вистачає працівників через скорочення міграції українців

Польща, Понеділок 05 серпня 2024 17:10
UA EN RU
У Польщі не вистачає працівників через скорочення міграції українців Фото: у Польщі не вистачає працівників через скорочення міграції українців (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через скорочення міграції українців польські компанії все частіше стикаються з проблемами при наймі співробітників, а кількість вакансій тільки збільшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Як повідомляється, особливо гостра проблема спостерігається у будівельних та виробничих компаніях, а також транспорті та логістиці, де працює багато мігрантів.

Економісти вважають, що ситуація може ще погіршитися, тому що “потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулим (наприклад, України та Білорусі) поступово вичерпується, і уряд може посилити міграційну політику, що вплине на приплив робочої сили з більш віддалених країн”.

До того ж демографічна ситуація у Польщі також сприяє збільшенню дефіциту робочої сили.

Українці в Польщі

Нагадаємо, з 1 липня у Польщі змінилися умови надання допомоги біженцям з України. Відповідні зміни президент Анджей Дуда підписав у червні. Детальніше про зміни - у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що у Польщі побоюються відтоку українських працівників чоловічої статі через мобілізацію в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Робота в Польщі
NEWS
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
DAILY
Микита Потураєв: "Слуга народу" присягала народу України, а не Московському патріархату
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Микита Потураєв: "Слуга народу" присягала народу України, а не Московському патріархату