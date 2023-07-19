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В Польше разоблачили агентов РФ, которые планировали взрывать поезда с помощью Украины

Фото: в Польше разоблачили агентов РФ, которые планировали взрывать поезда с помощью для Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Польше разоблачили сеть российских агентов, которые планировали диверсии на железных дорогах против поездов, направляющихся в Украину с оружием и гуманитарной помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Polska.

Как пишет издание, указания о планах взрывать поезда, следующие с помощью в Украину, были описаны среди 66 томов дела. В частности риск непосредственного выполнения таких атак и побудил польские спецслужбы начать аресты.

"По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-то другое. Риск атак был слишком большим для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы", - рассказал анонимный собеседник, который знаком с материалами дела.

Также журналисты узнали, что сеть российских агентов была довольно "свежей", ее создали еще в начале текущего года. Агенты напрямую от России получали указания, а оплату за выполнение задач получали в криптовалюте.

Как отмечает издание, разоблаченная сеть агентов считается крупнейшей из подобных в современной истории Польши.

Российские шпионы в Польше

Недавно в Польше задержали агента России, который следил за военными объектами и морскими портами в стране. По словам министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского, это был 15 человек, которого задержали в рамках расследования против шпионской сети.

О первых задержаниях российских шпионов стало известно еще в середине марта. Из-за их деятельности на железнодорожных путях и в объектах критической инфраструктуры страны - был введен режим повышенной готовности.

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