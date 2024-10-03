В Польше разошлют более 200 тысяч повесток в начале 2025 года: что известно

Повестки о вызове военной квалификации в Польше уже в начале 2025 года получат почти 230 000 человек. Для тех, кто ее проигнорирует, предусмотрена ответственность в виде штрафа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал in Poland .

Отмечается, что проект проведения военной квалификации на 2025 год в Польше появился на сайте Центра правительственного законодательства. Известно, что отбор продлится с 3 февраля по 30 апреля.

Ожидается, что около 230 000 человек должны за этот период получить военную квалификацию. Сам отбор должен проводиться в 391 районной медицинской комиссии. Отмечается, что одна комиссия сможет принять до 35 человек в день.

Однако такой отбор не является призывом в польскую армию.

Таким образом, повестки должны получить следующие категории граждан:

мужчины 2006 года рождения,

мужчины 2001-2005 годов рождения, которые еще не проходили военный отбор и не имеют данных по их пригодности к военной службе,

мужчины, которые в 2023 и 2024 годах были признаны временно непригодными к военной службе, а срок их нетрудоспособности завершился до окончания военного отбора в 2025 году,

женщины 1998-2006 годов рождения с профессией, которая определена пригодной для военной службы, но они еще не получили военную квалификацию,

женщины, которые получают образование по военной специальности и заканчивают обучение в 2024-2025 учебном году,

лица, достигшие 18 лет и добровольно согласившиеся на военную службу,

лица с неопределенной военной квалификацией в возрасте до 60 лет, однако желают получить военную квалификацию.

Сообщается, что согласно польскому законодательству, неявка по повестке карается штрафом в несколько тысяч злотых. В то же время лицо, не явившееся на квалификационный отбор, может быть доставлено сотрудниками полиции для его прохождения. Также она может быть внесена в реестр лиц, уклоняющихся от исполнения служебных обязанностей, за что в Польше можно оказаться даже под стражей.

Военная служба в Польше

В Польше с 2009 года нет обязательной срочной службы. Служба в армии Польши сейчас добровольна. Граждане могут поступать на военную службу по своему желанию через несколько возможных путей, таких как профессиональная военная служба, служба в резерве, добровольная срочная служба или территориальная оборона.

В 2022 г. Польша ввела новую систему добровольной военной подготовки. По этой программе граждане могут проходить обучение в течение одного года с возможностью дальнейшего продления службы. Это позволяет заинтересованным в военной карьере получить базовую подготовку и начать профессиональную службу или оставаться в резерве.

Однако обязательный отбор на военную квалификацию существует, даже несмотря на отсутствие обязательной срочной службы. Этот процесс предполагает медицинскую оценку пригодности к военной службе и определение категории военной готовности. Основная его цель состоит в том, чтобы государство знало о состоянии здоровья граждан и могло в будущем использовать их в случае необходимости. Это важно для пополнения резерва, а также при необходимости мобилизации в чрезвычайных ситуациях.

Следовательно, хотя срочной службы нет, квалификация позволяет поддерживать учет потенциальных резервистов и обеспечивать готовность страны к возможным вызовам в сфере безопасности.