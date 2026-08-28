В Польше отказались повышать выплаты для украинцев: объяснили почему

Кто получает выплату и на каких условиях

Программа "800 Плюс" предусматривает ежемесячное пособие на каждого ребенка в семье, которая отвечает нескольким критериям: ребенку менее 18 лет, он учится в польской школе, легально находится в Польше по статусу PESEL UKR, и хотя бы один из родителей официально трудоустроен.

По состоянию на начало 2026 года помощь получали около 268,5 тысяч украинских детей, хотя из-за новых правил проверки занятости это количество динамично меняется.

Почему индексацию не проводят

По словам Гаевского, в отличие от пенсий система детской помощи в Польше не имеет механизма автоматического пересчета.

"В законе о государственной помощи в воспитании детей нет механизма индексации, подобного тому, что есть в законе о пенсиях", - пояснил он.

Текущая сумма 800 злотых действует по-прежнему с января 2024 года. Чиновник признал, что покупательная способность денег падает, и рано или поздно придется вернуться к вопросу повышения выплаты, но точно не в этом или в следующем году.

Введут ли порог доходов

В польском обществе активно обсуждают идею ограничить выплаты самым богатым семьям, однако в министерстве против этой идеи. По словам Гаевского, государство с низкой рождаемостью должно поддерживать отцовство вне зависимости от уровня дохода семьи.

Кроме того, отсутствие порога доходов и дополнительных проверок делает администрирование программы очень дешевым - всю "800 Плюс" по стране обслуживают всего несколько десятков человек. Введение проверок дохода или условий проживания существенно повысило бы расходы по администрированию программы.