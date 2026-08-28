В Польше отказались повышать выплаты для украинцев: объяснили почему

Правительство Польши, по меньшей мере, до 2028 года не планирует повышать сумму социальной помощи на детей по программе "800 Плюс", которую получают и беженцы из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci, где об этом сообщил заместитель министра семьи, труда и социальной политики Себастьян Гаевский.
Кто получает выплату и на каких условиях
Программа "800 Плюс" предусматривает ежемесячное пособие на каждого ребенка в семье, которая отвечает нескольким критериям: ребенку менее 18 лет, он учится в польской школе, легально находится в Польше по статусу PESEL UKR, и хотя бы один из родителей официально трудоустроен.
По состоянию на начало 2026 года помощь получали около 268,5 тысяч украинских детей, хотя из-за новых правил проверки занятости это количество динамично меняется.
Почему индексацию не проводят
По словам Гаевского, в отличие от пенсий система детской помощи в Польше не имеет механизма автоматического пересчета.
"В законе о государственной помощи в воспитании детей нет механизма индексации, подобного тому, что есть в законе о пенсиях", - пояснил он.
Текущая сумма 800 злотых действует по-прежнему с января 2024 года. Чиновник признал, что покупательная способность денег падает, и рано или поздно придется вернуться к вопросу повышения выплаты, но точно не в этом или в следующем году.
Введут ли порог доходов
В польском обществе активно обсуждают идею ограничить выплаты самым богатым семьям, однако в министерстве против этой идеи. По словам Гаевского, государство с низкой рождаемостью должно поддерживать отцовство вне зависимости от уровня дохода семьи.
Кроме того, отсутствие порога доходов и дополнительных проверок делает администрирование программы очень дешевым - всю "800 Плюс" по стране обслуживают всего несколько десятков человек. Введение проверок дохода или условий проживания существенно повысило бы расходы по администрированию программы.
На днях The Guardian писало, что украинцы стали для поляков конкурентами, а не беженцами - несмотря на то, что после начала полномасштабного вторжения Польша стала одним из главных союзников Украины, отношения между странами в последнее время ухудшились.
В то же время официальная Варшава отмечает масштаб помощи, которую уже оказала. С начала полномасштабной войны Польша предоставила юридическую и финансовую защиту 1,73 миллиона украинцев, а почти 80% поляков, по официальным данным, тем или иным образом помогали беженцам.