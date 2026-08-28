У Польщі відмовилися підвищувати виплати для українців: пояснили чому

Хто отримує виплату і на яких умовах

Програма "800 Плюс" передбачає щомісячну допомогу на кожну дитину в сім'ї, яка відповідає кільком критеріям: дитині менше 18 років, вона навчається в польській школі, легально перебуває в Польщі за статусом PESEL UKR, і хоча б один з батьків офіційно працевлаштований.

Станом на початок 2026 року допомогу отримували близько 268,5 тисячі українських дітей, хоча через нові правила перевірки зайнятості ця кількість динамічно змінюється.

Чому індексацію не проводять

За словами Гаєвського, на відміну від пенсій, система дитячої допомоги в Польщі не має механізму автоматичного перерахунку.

"У законі про державну допомогу у вихованні дітей немає механізму індексації, подібного до того, що є в законі про пенсії", - пояснив він.

Поточна сума 800 злотих діє без змін із січня 2024 року. Посадовець визнав, що купівельна спроможність грошей падає, і рано чи пізно доведеться повернутися до питання підвищення виплати, але точно не цього чи наступного року.

Чи запровадять поріг доходів

У польському суспільстві активно обговорюють ідею обмежити виплати найзаможнішим родинам, однак у міністерстві проти цієї ідеї. За словами Гаєвського, держава з низькою народжуваністю має підтримувати батьківство незалежно від рівня доходу сім'ї.

Крім того, відсутність порогу доходів та додаткових перевірок робить адміністрування програми дуже дешевим - усю "800 Плюс" по країні обслуговують лише кілька десятків людей. Запровадження перевірок доходу чи умов проживання суттєво підвищило б витрати на адміністрування програми.