В Польше открыли крупнейший учебный центр для подготовки военных ВСУ

Как сообщил заместитель Министра обороны Украины Евгений Мойсюк, учебный центр создан при поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии.

Он должен обеспечить подготовку Сил обороны и усилить обмен боевым опытом между военными ВСУ и НАТО.

"Здесь мы сможем делиться с партнерами, в том числе, наработками в применении и противодействии дронам", - сообщил Мойсюк.

Учебный центр расположен на одном из полигонов сухопутных войск Польши. Он является элементом поддержки Украины со стороны НАТО и создает основу для дальнейшего сотрудничества в развитии оборонного потенциала.

Церемонию открытия центра посетили Вице-премьер-министр, Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик, Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, а также представители других государств-членов НАТО.

В центре уже находятся 250 норвежских инструкторов. Ожидается, что вскоре к ним присоединятся военнослужащие из Эстонии и других стран Альянса.