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Финансируют войну. Суд арестовал четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов

Украина, Среда 13 марта 2024 11:46
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Финансируют войну. Суд арестовал четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов Фото: суд арестовал четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Суд арестовал корпоративные права и имущество, включая вертолеты и самолеты, крымских предпринимателей. Они подозреваются в финансировании войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Facebook.

В феврале 2024 года было объявлено подозрение девятерым украинским предпринимателям, зарегистрированным на территории Крыма. Они занимаются рекреационным и агропромышленным предпринимательством.

По данным правоохранителей, после оккупации Крыма бизнесмены переоформили предприятия в соответствии с требованиями российского законодательства. Они платят налог в бюджет России.

В рамках следствия установили, что предприниматели владеют несколькими авиационными объектами. По ходатайству прокуроров Черкасской областной прокуратуры суд наложил арест на четыре самолета и два самолета. Речь идет о вертолетах Ми-2 и самолетах АН-2.

Также арестованы имущество и корпоративные права предпринимателей более чем на 35 млн гривен.

Фото: суд арестовал вертолеты и самолеты крымских бизнесменов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, бывшему командиру севастопольского "Беркута" объявили подозрение в госизмене. Речь идет о Сергее Колбине, который вместе с подчиненными способствовали оккупации украинского полуострова.

Также в Украине будут заочно судить за государственную измену главу так называемого "верховного суда Крыма". Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Крым Арест имущества Война в Украине Офис Генпрокурора
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