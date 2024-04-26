В Польше в украинца украли 400 тысяч евро наличными

В центре Варшавы группа лиц в масках напала на 58-летнего гражданина Украины. Мужчину избили и ограбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inpoland .

По данным издания, нападавшие ударили потерпевшего, бросили его на землю и жестоко избили, после чего отобрали у него почти 2 миллиона злотых (400 тысяч евро).

"Уголовное расследование по этому делу ведет прокуратура Варшавы-Средгорода, который сосредоточен на выявлении и привлечении к ответственности злоумышленников", - говорят в польской полице

Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, оставив пострадавшего раненым. Полиция и правоохранительные органы принимают широкомасштабные меры для розыска преступников и установления лиц, причастных к нападению.

После нападения мужчина был доставлен в больницу с серьезными телесными повреждениями. Его состояние оценивается как тяжелое.