В Польше будут судить двух "вагнеровцев", которые занимались вербовкой
В польском Кракове 9 сентября начнется суд над двумя членами частной военной компании "Вагнера". Они подозреваются в шпионаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
В Польше двум гражданам РФ - Алексею Т. и Андрею Г. - предъявили обвинения в действиях в интересах иностранной спецслужбы и участии в международном объединении вооруженного характера с целью совершения преступлений террористического характера.
В частности, подозреваемые хотели завербовать поляков в ЧВК "Вагнера".
"С этой целью они расклеили на территории Кракова и Варшавы по меньшей мере несколько сотен так называемых вербовочных наклеек, которые позволяли установить непосредственный контакт с последующими лицами, ответственными за вербовку и организацию", - рассказали в Национальной прокуратуре Польши.
Также фигуранты вели пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в Польше.
Мужчины были задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности в августе 2023 года в Варшаве. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Что предшествовало
Напомним, в августе прошлого года на улицах Кракова заметили наклейки ЧВК "Вагнера".
На наклейках был призыв присоединиться к ЧВК и QR-код, который ведет на русскоязычный сайт. Полиция на этом фоне начала расследование.
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