ua en ru
Вт, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі судитимуть двох "вагнерівців", які займалися вербуванням

Краків, Вівторок 27 серпня 2024 18:21
UA EN RU
У Польщі судитимуть двох "вагнерівців", які займалися вербуванням Ілюстративне фото: у Польщі судитимуть "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У польському Кракові 9 вересня розпочнеться суд над двома членами приватної військової компанії "Вагнера". Вони підозрюються у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

У Польщі двом громадянам РФ - Олексію Т. та Андрію Г. - висунули звинувачення в діях на користь іноземної спецслужби та участі в міжнародному об'єднанні збройного характеру з метою скоєння злочинів терористичного характеру.

Зокрема, підозрювані хотіли завербувати поляків у ПВК "Вагнера".

"З цією метою вони розклеїли на території Кракова та Варшави щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наліпок, які дозволяли встановити безпосередній контакт із подальшими особами, відповідальними за вербування та організацію", - розповіли у Національній прокуратурі Польщі.

Також фігуранти вели пропагандистську діяльність, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації у Польщі.

Чоловіків затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки у серпні 2023 року у Варшаві. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що передувало

Нагадаємо, у серпні минулого року на вулицях Кракова помітили наліпки ПВК "Вагнера".

На наліпках був заклик приєднатися до ПВК та QR-коду, який веде на російськомовний сайт. Поліція на цьому фоні розпочала розслідування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща ПВК Вагнера Суд Вагнерівці
NEWS
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
DAILY
Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова