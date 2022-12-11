Завтра, 12 декабря, в Польше стартуют учения для украинских медиков по эвакуации раненых с помощью вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Северы в Twitter.
Он отметил, что Польша поддерживает Украину в создании и развитии структур вертолетной спасательной службы.
"В рамках инициативы первых леди Польши и Украины группа украинских врачей прибыла в Польшу и завтра начинает тренировку воздушной эвакуации раненых военных и мирных жителей из зоны боевых действий", – написал он.
Напомним, что нижняя палата парламента Чехии согласовала обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории страны.
Ранее также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает предложение серьезно увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ.
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