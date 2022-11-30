В Чехии согласовали обучение украинских военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чешское информационное агентство .

Парламентарии большинством голосов одобрили пребывание украинских военных на полигоне Либава.

До конца 2023 года будет организовано пять месячных курсов, которые пройдут до 800 военнослужащих.

Депутаты разрешили чешским инструкторам участвовать в подготовке украинских солдат в других странах Евросоюза, но их число не должно превышать 55.

Одновременно парламентарии одобрили участие в 2023 и 2024 годах военнослужащих ВС Чехии в миссии НАТО в Ираке.

Кроме того, дано согласие направить 40 сотрудников военной полиции в Косово. Там они в предстоящие два года будут обеспечивать порядок в составе подразделения коллег из Италии.

Ранее правительство Хорватии одобрило обучение украинских военных на своей территории, несмотря на позицию президента страны.

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