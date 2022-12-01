У Байдена предложили увеличить масштабы обучения украинских военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его сведениям, число украинских военных, которые будут проходить боевое обучение только на американской базе в Германии увеличится до 2,5 тысячи в месяц.

Вместе с тем американские власти намерены не только увеличить число украинских военных, которых они будут тренировать, но также и сам подход к обучению.

Если раньше подготовка проходила в малых группах и в основном для ознакомления с определенными системами вооружений, то теперь США будут обучать большие группы украинских военных тактическим приемам и координации пехоты и артиллерии на поле боя.

Напомним, что в ЕС стартовала тренировочная миссия для ВСУ.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил центр программы подготовки военных Вооруженных сил Украины в Британии и заявил, что поражен навыками украинских солдат.

Болгария заявила о готовности организовать на своей территории обучение для военных санитаров ВСУ.

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