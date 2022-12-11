Фото: в Польше будут учить украинских медиков (GettyImages)

Завтра, 12 декабря, в Польше стартуют учения для украинских медиков по эвакуации раненых с помощью вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Северы в Twitter.