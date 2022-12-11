У Польщі стартують навчання для українських медиків
Завтра, 12 грудня, в Польщі стартують навчання для українських медиків з евакуації поранених за допомогою гелікоптерів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Бюро національної безпеки Польщі Яцека Сєвєри в Twitter.
Він зазначив, що Польща підтримує Україну в створенні та розвитку структур вертолітної рятувальної служби.
"У межах ініціативи перших леді Польщі та України група українських лікарів прибула до Польщі і завтра розпочинає тренування повітряної евакуації поранених військових і мирних жителів із зони бойових дій", – написав він.
Нагадаємо, що нижня палата парламенту Чехії погодила навчання військовослужбовців Збройних сил України на території країни.
Раніше також повідомлялось, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає пропозицію серйозно збільшити масштаби бойової підготовки ЗСУ.
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