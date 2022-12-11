У Польщі стартують навчання для українських медиків

Завтра, 12 грудня, в Польщі стартують навчання для українських медиків з евакуації поранених за допомогою гелікоптерів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Бюро національної безпеки Польщі Яцека Сєвєри в Twitter.