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В Польше стартует прием заявок на новые выплаты для украинцев: условия

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Польше смогут получить новую денежную помощь в размере 850 злотых (8172 грн) в течение трех месяцев. Регистрация на выплаты начнется 22 февраля.

Какие категории беженцев могут претендовать на финансовую поддержку, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Программу финансовой поддержки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA) для украинцев, пострадавших от военных действий и находящихся на территории Польши, инициировал Перемышльский отдел Объединения украинцев в Польше в сотрудничестве с международной гуманитарной организацией Oxfam.

Речь идет о трех выплатах по 850 злотых (8172 грн), которые можно получить через систему BLIK. Это финансовая поддержка для украинцев уязвимых категорий, имеющих PESEL UKR и приехавших в Польшу после 10 февраля 2022 года:

  • беременные или кормящие грудью;
  • люди с инвалидностью, влияющей на трудоспособность;
  • люди с хроническими и онкологическими заболеваниями;
  • лица, принадлежащие к этническим группам (ромы);
  • одинокая мать и член семьи, в которой трое детей;
  • люди от 55 лет;
  • лица, потерявшие имущество и жилье в результате войны;
  • лица, ранее проживавшие в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);
  • безработные (или работающие неполный рабочий день).

Первый этап регистрации на выплаты завершился 6 февраля. Поступило 16 тысяч анкет.

Новый этап подачи заявок начнется 22 февраля 2024 года. В этот день на страницах в соцсетях опубликуют ссылку на анкету, которую нужно будет заполнить.

С вопросами можно обращаться: на горячую линию 800 11 22 33 или по e-mail: mpca@ukraincy.org.pl.

Напомним, мы писали, что в Варшаве закрылся последний пункт помощи беженцам на Восточном вокзале.

Также мы рассказывали, сколько поляков поддерживают продление льгот для украинцев . С июля правительство может изменить программу поддержки беженцев.

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