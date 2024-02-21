В Польше стартует прием заявок на новые выплаты для украинцев: условия

Украинские беженцы в Польше смогут получить новую денежную помощь в размере 850 злотых (8172 грн) в течение трех месяцев. Регистрация на выплаты начнется 22 февраля.
Какие категории беженцев могут претендовать на финансовую поддержку, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
Программу финансовой поддержки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA) для украинцев, пострадавших от военных действий и находящихся на территории Польши, инициировал Перемышльский отдел Объединения украинцев в Польше в сотрудничестве с международной гуманитарной организацией Oxfam.
Речь идет о трех выплатах по 850 злотых (8172 грн), которые можно получить через систему BLIK. Это финансовая поддержка для украинцев уязвимых категорий, имеющих PESEL UKR и приехавших в Польшу после 10 февраля 2022 года:
Первый этап регистрации на выплаты завершился 6 февраля. Поступило 16 тысяч анкет.
Новый этап подачи заявок начнется 22 февраля 2024 года. В этот день на страницах в соцсетях опубликуют ссылку на анкету, которую нужно будет заполнить.
С вопросами можно обращаться: на горячую линию 800 11 22 33 или по e-mail: mpca@ukraincy.org.pl.
Напомним, мы писали, что в Варшаве закрылся последний пункт помощи беженцам на Восточном вокзале.
Также мы рассказывали, сколько поляков поддерживают продление льгот для украинцев . С июля правительство может изменить программу поддержки беженцев.
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