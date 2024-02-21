В Польше стартует прием заявок на новые выплаты для украинцев: условия

Программу финансовой поддержки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA) для украинцев, пострадавших от военных действий и находящихся на территории Польши, инициировал Перемышльский отдел Объединения украинцев в Польше в сотрудничестве с международной гуманитарной организацией Oxfam.

Речь идет о трех выплатах по 850 злотых (8172 грн), которые можно получить через систему BLIK. Это финансовая поддержка для украинцев уязвимых категорий, имеющих PESEL UKR и приехавших в Польшу после 10 февраля 2022 года:

беременные или кормящие грудью;

люди с инвалидностью, влияющей на трудоспособность;

люди с хроническими и онкологическими заболеваниями;

лица, принадлежащие к этническим группам (ромы);

одинокая мать и член семьи, в которой трое детей;

люди от 55 лет;

лица, потерявшие имущество и жилье в результате войны;

лица, ранее проживавшие в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);

безработные (или работающие неполный рабочий день).

Первый этап регистрации на выплаты завершился 6 февраля. Поступило 16 тысяч анкет.

Новый этап подачи заявок начнется 22 февраля 2024 года. В этот день на страницах в соцсетях опубликуют ссылку на анкету, которую нужно будет заполнить.

С вопросами можно обращаться: на горячую линию 800 11 22 33 или по e-mail: mpca@ukraincy.org.pl.