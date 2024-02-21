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У Польщі стартує прийом заявок на нові виплати для українців: умови

Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Польщі зможуть отримати нову грошову допомогу у розмірі 850 злотих (8172 грн) упродовж трьох місяців. Реєстрація на виплати розпочнеться 22 лютого.

Які категорії біженців можуть претендувати на фінансову підтримку, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Програму фінансової підтримки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA) для українців, які постраждали від воєнних дій та перебувають на території Польщі, започаткував Перемишльський відділ Об’єднання українців у Польщі у співпраці з міжнародною гуманітарною організацією Oxfam. 

Йдеться про три виплати по 850 злотих (8172 грн), які можна буде отримати через систему BLIK. Це фінансова підтримка для українців вразливих категорій, які мають PESEL UKR та які приїхали до Польщі після 10 лютого 2022:

  • вагітні або жінки, які годують груддю;
  • люди з інвалідністю, яка впливає на працездатність;
  • люди з хронічними та онкологічними захворюваннями;
  • особи, що належать до етнічних груп (роми);
  • одинока мати та член сім’ї, яка має трьох дітей;
  • люди від 55 років;
  • особи, що втратили майно та житло внаслідок війни;
  • особи, які раніше проживали в прифронтових областях (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);
  • безробітні (або ті, хто працює неповний робочий день).

Перший етап реєстрації на виплати завершився 6 лютого. Надійшло 16 тисяч анкет.

Новий етап подачі заявок розпочнеться 22 лютого 2024 року. В цей день на сторінках у соцмережах опублікують посилання до анкети, яку треба буде заповнити.

З питаннями можна звертатися: на гарячу лінію 800 11 22 33 або e-mail: mpca@ukraincy.org.pl.

Нагадаємо, ми писали, що у Варшаві закрився останній пункт допомоги біженцям на Східному вокзалі.

Також ми розповідали, скільки поляків підтримують продовження пільг для українців. З липня уряд може змінити програму підтримки біженців.

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