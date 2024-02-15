В Варшаве закрывают последний пункт помощи беженцам на Восточном вокзале: детали

Тысячи людей, которые будут прибывать на вокзал, могут остаться без помощи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на oko.press .

Неправительственная гуманитарная организация Норвежский совет по делам беженцев (Norwegian Refugee Council) сообщила, что 20 февраля 2024 года закроет пункт приема беженцев из Украины на железнодорожной станции Варшава-Восточная (Warszawa Wschodnia).

Туда на автобусах и поездах приезжают беженцы, которые едут на запад. Часть прибывает с оккупированных территорий через Россию, а затем через Литву, Латвию и Беларусь. С марта 2022 года помощью пункта воспользовались более 100 тысяч беженцев.

Если центр закроют, тысячи людей – прежде всего женщины с детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью, больные и раненые – останутся без помощи, питания и медицинского обслуживания, обращает внимание издание. А масштабы потребностей остаются большими.

"Мы не можем перестать помогать. Автобусы будут продолжать прибывать на Warszawa Wschodnia. Волонтерские группы помогают на станциях в Германии, Норвегии и Финляндии. А в Варшаве уже нет ни воеводского, ни приемного пункта. Есть только мы", – говорит активист организации "Асимметристы" Каетан Врублевский.

По его словам, центр должен был работать по меньшей мере до конца мая 2024 года. Варшава является крупнейшим перевалочным пунктом для беженцев из прифронтовых районов и оккупированных регионов.

Неправительственные организации помогают беженцам с переездом на Запад. Создана целая сеть волонтеров из разных организаций, которые могут эвакуировать целые семьи из передовой, например, в Германию или Норвегию.

Фото: С помощью пункта воспользовались более 100 тысяч беженцев (pcpm.org.pl)

В зависимости от ситуации на фронте количество эвакуационных автобусов с беженцами колеблется от семи (например после подрыва россиянами дамбы в Новой Качевке) до 3 в неделю. Каждый из них перевозит в среднем 50 человек.

"Все выходят на станции Wschodnia, усталые, голодные, травмированые, часто нуждаясь в немедленной медицинской помощи. У большинства нет денег, особенно у тех, кто из оккупации", – отмечает волонтер.

По его словам, ликвидация центра приведет к тому, что новоприбывшие не смогут получить медицинскую помощь, место для сна и еду.