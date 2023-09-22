В Польше станет сложнее снять наличные с банкоматов: причины

В Польше с 23 сентября вводят нововведения по банкоматам, которые могут усложнить снятие наличных в небольших населенных пунктах. 40% банкоматов в стране должны установить систему окрашивания банкнот.
Из-за высокой стоимости такого нововведения часть компаний собираются демонтировать свои аппараты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.
С 23 сентября 40% банкоматов в Польше должны внедрить систему окрашивания банкнот (IBNS). Такие изменения охватывают 8,5 тысяч банкоматов из 21,3 тысяч, работающих в стране.
Система IBNS предполагает, что при попытке силой извлечь купюры из банкомата будет разрываться пакет с краской. Загрязненными банкнотами грабитель уже не сможет нигде расплатиться.
Установка окрасочной системы стоит примерно 4350 евро. Это почти половина стоимости банкомата, поэтому компании недовольны новым правилом. В частности, для компании Planet Cash внедрение системы IBNS обойдется примерно в 5 млн евро.
"Мы постоянно оптимизируем нашу сеть и на этом этапе мы решили демонтировать некоторые банкоматы. По возможности мы продолжаем заменять банкоматы на устройства, которые также имеют функцию внесения наличных – чтобы оптимизировать расходы", – рассказали в компании-операторе банкоматов Planet Cash.
В небольших населенных пунктах немало банкоматов уже исчезло. Компаниям выгоднее отказаться от иих использования, чем модернизировать под новые требования. Также в ближайшее время банкоматов может стать еще меньше, если в них не успеют установить новую систему защиты. Для жителей небольших населенных пунктов это может означать отсутствие быстрого доступа к снятию наличных со счета.
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