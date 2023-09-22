В Польше станет сложнее снять наличные с банкоматов: причины

С 23 сентября 40% банкоматов в Польше должны внедрить систему окрашивания банкнот (IBNS). Такие изменения охватывают 8,5 тысяч банкоматов из 21,3 тысяч, работающих в стране.

Система IBNS предполагает, что при попытке силой извлечь купюры из банкомата будет разрываться пакет с краской. Загрязненными банкнотами грабитель уже не сможет нигде расплатиться.

Установка окрасочной системы стоит примерно 4350 евро. Это почти половина стоимости банкомата, поэтому компании недовольны новым правилом. В частности, для компании Planet Cash внедрение системы IBNS обойдется примерно в 5 млн евро.

"Мы постоянно оптимизируем нашу сеть и на этом этапе мы решили демонтировать некоторые банкоматы. По возможности мы продолжаем заменять банкоматы на устройства, которые также имеют функцию внесения наличных – чтобы оптимизировать расходы", – рассказали в компании-операторе банкоматов Planet Cash.

В небольших населенных пунктах немало банкоматов уже исчезло. Компаниям выгоднее отказаться от иих использования, чем модернизировать под новые требования. Также в ближайшее время банкоматов может стать еще меньше, если в них не успеют установить новую систему защиты. Для жителей небольших населенных пунктов это может означать отсутствие быстрого доступа к снятию наличных со счета.