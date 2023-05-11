В Польше произошла резня в приюте: одна погибшая, девять раненых

В среду, 10 мая, в польском селе Томиславич произошло резня в интернате для детей-сирот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа .

Трагедия произошла около 23:00 по местному времени. 19-летний нападающий с ножом убил одну девушку-подростка и нанес ранения еще девяти людям.

"Пятеро раненых были доставлены в больницу, а остальные получили медицинскую помощь на месте", - пишет издание.

Полиция уже арестовала нападающего, его мотивы пока неизвестны. Правоохранители под наблюдением прокурора работают с поличным.